В Орле появилась новая схема фиксации нарушений?

Орловцы заметили мужчину, который снимал перекресток на фотоаппарат и при этом прятал лицо

Орловские автомобилисты предположили, что в городе стала действовать новая схема видеофиксации нарушений ПДД. О ней рассказали в Telegram-канале «Орел Автомобильный».

Один из водителей заметил на перекрестке Наугорского шоссе и улицы Лескова мужчину в штатском. Он сидел на тротуаре на корточках, скрывая лицо. Неподалеку от него на штативе стоял фотоаппарат, направленный на перекресток. По мнению автора фотографии, камера снимает тех, кто поворачивает с Наугорского шоссе налево со второго ряда.

Аналогичная ситуация развернулась на пересечении Наугорского шоссе и улицы Цветаева. Там тоже установили фотоаппарат, рядом с которым сидел человек.

Пока неизвестно, чем именно занимаются эти люди и имеет ли управление ГИБДД по Орловской области какое-либо отношение к происходящему. Однако если камера снимет нарушение, то ее владельцы вполне могут сдать материалы в госавтоинспекцию. И она сможет представить доказательства в суд.

ИА «Орелград»