В Орле появились мультистобалльники

22.6.2019 | 11:57 Новости, Образование

Два выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам.

Государственная экзаменационная комиссия Орловской области утвердила результаты единого государственного экзамена по русскому языку и физике. Сейчас они обсуждаются в школах. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования.

Уже ясно, что в нашем регионе есть так называемые мультистобалльники – выпускники, получившие максимальный результат сразу на двух экзаменах. Так, Андрей Привалов из школы №29 города Орла получил стобалльные результаты по математике профильного уровня и русскому языку, а София Брусенцова из школы №5 — по русскому языку и литературе.

«Предварительные данные свидетельствуют о стабильности результатов, — добавили в Центре, комментируя иттоги ЕГЭ по русскому языку и физике. — Число не преодолевших минимальный порог по русскому языку составило 0,09 процента, получено 25 стобалльных результатов.

Процент не преодолевших минимальный порог по физике остался на прежнем уровне – 2,9».
Кстати, впервые за четыре года в Орловской области получено два стобалльных результата по физике.

ИА «Орелград»

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