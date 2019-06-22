В Орле вскрыли незаконную схему автокредитования

Местная фирма выдавала кредиты, не имея на то права.

Нарушение закона было вскрыто прокуратурой Заводского района города Орла по обращению регионального отделения Главного управления Центрального банка России по ЦФО. Подозрения вызвала деятельность компании под названием «Прокси».

Как пояснили в прокуратуре региона, в декабре 2018 года она заключила пять договоров купли-продажи автомобилей. Юрлицо приобретало их у граждан, отдавая только часть суммы в качестве аванса. В договорах были прописаны важные условия, например, уплата процентов за его расторжение, неустойка и залог автомобиля.

«По условиям договоров право собственности на транспортное средство переходило к ООО «Прокси» при превышении стоимости автомобиля общей суммы долга за весь период пользования денежными средствами», — уточнили в прокуратуре.

Внимательно изучив схему, прокуроры пришли к выводу, что фактически компания выдавала гражданам краткосрочные потребительские кредиты под залог автомобилей. Между тем, лицензии на ведение такой деятельности у фирмы нет.

На нее завели административное дело, которое было рассмотрено мировым судом. В результате компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»