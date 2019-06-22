В Орловской области увеличат число работников опеки

22.6.2019 | 10:57 Новости, Общество

Областные власти готовятся принять поправки в местное законодательство.

Вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Законопроект представила и.о. начальника областного отдела опеки и попечительства Елена Трофименкова. Об этом сообщает парламентская пресс-служба.

Законопроект призван «устранить недочеты и привести работу в сфере опеки и попечительства в регионе в соответствии с рекомендациями Министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой».

Число специалистов этой сферы необходимо довести до уровня, указанного министром. Так, по одной штатной единице службы опеки в городах должно приходиться на каждые 1,8 тысячи детей, в сельской местности — на 1,3 тысячи.

«Сегодня численность специалистов, которые реализуют переданные полномочия в сфере опеки и попечительства, составляет 112 человек, — сообщила Елена Трофименкова. — Проектом закона предусматривается увеличение сотрудников до 123 человек».

Соответственно, потребуются дополнительные финансовые средства. По предварительным подсчетам, только в 2019 году из областного бюджета районам и городам необходимо будет дополнительно выделить порядка 4 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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