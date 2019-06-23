Орловская область попала в черный список Минздрава РФ

Регион подвергся критике за льготное обеспечение лекарствами.

Как сообщает Минздрав России, по поручению министра Вероники Скворцовой Росздравнадзор провел масштабную проверку регионов по льготному лекарственному обеспечению граждан. В ряде субъектов были выявлены грубые нарушения. В их число попала и Орловская область.

Сообщается, что в нашем регионе «были выявлены нарушения прав граждан в части лекарственного обеспечения за счет средств федерального и (или) регионального бюджета». Вместе с Орловщиной в черный список в данном случае вошли еще 14 субъектов РФ, в том числе Брянская, Воронежская и Рязанская области.

Отсутствие выписки лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний выявлено в пяти субъектах РФ: Орловской, Ярославской, Самарской областях, Республике Адыгея и Чеченской республике.

Напомним, в Орловской области прокуратура регулярно выступает в суде в защиту прав льготников, не получивших вовремя лекарства и вынужденных приобретать их самостоятельно. Решения, как правило, выносятся в пользу граждан.

ИА «Орелград»