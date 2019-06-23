В Орле рассказали, сколько зарабатывают ученые

Заработок орловских ученых превысил среднестатистический уровень.

В Орловской области в январе-марте 2019 года научные исследования и разработки осуществлялись в 18 организациях. Об этом сообщает Орелстат. Подсчитано, что в отчетном периоде трудились на этих предприятиях и организациях 716 человек.

«Их средняя заработная плата составила 28 537 рублей, что на 1 510 рублей (на 5,6 процента) выше среднеобластного уровня оплаты труда в Орловской области», — сообщили в Орелстате.

В учреждении также подсчитали, что в первом квартале текущего года в нашем регионе на научные исследования и разработки было потрачено 178,6 миллиона рублей. Для сравнения, в январе-марте 2018 года показатель составлял 105,5 миллиона.

«Главным источником финансирования внутренних затрат являются средства федерального бюджета — 40,5 процента, — отметили в Орелстате. — Из 18 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 11 — расположены в областном центре. На их долю приходится 64,6 процента общего объема затрат».

ИА «Орелград»