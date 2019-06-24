Похитители Будагова получили 45 лет тюрьмы

Один из них отправится в колонию особого режима.

В Орле суд поставил точку в деле о похищении бизнесмена, владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова. Четверо членов банды в сумме получили 45 лет лишения свободы, сообщили в регуправлении Следственного комитета.

«Приговором суда Игорю Арсенюку и Артуру Лебедеву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, Тахиру Компленкову – 11, Николаю Дементьеву — 10 лет лишения свободы соответственно. Артур Лебедев отбывать наказание будет в колонии особого режима, остальные осужденные – в колонии строго режима», — говорится в сообщении СК.

В уголовном деле о похищении Будагова фигурируют пять статей Уголовного кодекса РФ. Помимо непосредственно похищения, в зависимости от роли бандитов обвинили в угоне автомобиля, умышленном уничтожении имущества, вымогательстве и грабеже.

Будагов был похищен утром 10 июля 2018 года. Похитители остановили «Лексус», в котором Будагов ехал с водителем. Угрожая оружием, вместе они проехали к Лужковскому кладбищу. Водителя бизнесмена связали и оставили в «Лексусе», а Будагова забрали в свой автомобиль и уехали. Позже выяснилось, что они требовали 20 млн рублей за его освобождение.

Бизнесмена освободили 13 июля в Тульской области при участии силовиков.

Похитители на допросе рассказали, что бережно обращались с Будаговым: мыли ему ноги, выводили в туалет и на прогулки, кормили творогом с бананами и измеряли давление. Так преступники хотели показать бизнесмену, что они не «шестерки», а «авторитеты».

Сергей Будагов купил «Орловскую Ниву» у региона во время губернаторства Александра Козлова за смешные 14 млн рублей. Глава региона называл бизнесмена спасителем агрохолдинга. Преемник Козлова Вадим Потомский засомневался в правомерности отчуждения «Орловской Нивы». Будагов сумел выиграть все арбитражные суды и доказать законность сделки.

Позже на него завели уголовное дело о даче взятки главе департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову. Процесс дошел до суда, где Сергей Будагов был оправдан. Во время уголовного разбирательства топ-менеджер перерегистрировал «Орловскую Ниву» в поселке Арсеньево Тульской области и назначил гендиректором предприятия Андрея Пахомова.

После встречи с врио Андреем Клычковым Будагов выразил намерение перерегистрировать «Орловскую Ниву» в Орловской области.

После освобождения от похитителей бизнесмен стал советником Клычкова на общественных началах.

ИА «Орелград»