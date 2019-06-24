В Орле мужчина два дня подряд грабил один и тот же магазин

Житель Орла будет ограничен в свободе за хищение спиртного.

Как сообщает Заводской районный суд города Орла, местный житель был признан виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества».

Преступник дважды наведывался в один и тот же магазин. Так, 21 февраля 2019 года его добычей стали две бутылки коньяка марки «Старейшина», которые он похитил в торговом зале магазина «Бристоль». Сделал он это в присутствии продавцов.

На следующий день подсудимый вновь пришел в тот же магазин и, игнорируя продавцов и присоединившегося к ним администратора, похитил две бутылки виски «Вильям Лоусонс». Похитителю удалось покинуть магазин с добычей. Впрочем, вскоре он был задержан.

Подсудимый признал себя виновным в полном объеме. Поскольку хищения он совершал у всех на виду, его действия были квалифицированы как грабеж.

Мужчине назначено наказание, по совокупности преступлений, в виде ограничения свободы на срок 2 года и 6 месяцев. Впрочем, он еще может обжаловать вердикт в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»