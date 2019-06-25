В Орле двухлетний ребенок выпал из окна и погиб

25.6.2019 | 11:37 Новости, Происшествия

Расследованием его смерти занимается СК.

В Орле двухлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа. Медики не сумели спасти его жизнь, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

22 июня ребенок сидел в квартире в Северном районе и смотрел мультфильмы. Взрослые в этот момент занимались ремонтом другой комнаты. Оставшись без присмотра, малыш подтащил стул к подоконнику, залез на него и выпал из окна. Из-за тяжелых травм ребенок скончался в машине скорой помощи.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении СК. — Расследование уголовного дела продолжается».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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