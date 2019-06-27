В Орле случился «паровозик с подъемом»

27.6.2019 | 18:51 Новости, Происшествия

Иномарка из-за трамвая подняла на себя кроссовер.

В Орле на улице 1-й Курской случилось ДТП с участием двух автомобилей и трамвая. Одна из машин заехала под другую. Фото появилось в социальных сетях.

Очевидцы говорят, что авария произошла чуть выше перекрестка улиц 5 августа и 1-й Курской. Судя по всему, трамвай не сумел затормозить на мокрых рельсах. Он врезался в едущую впереди иномарку. Та, в свою очередь, подцепила попутный кроссовер, вследствие чего он задней частью лег ей на переднюю.

Есть ли пострадавшие, не уточняется.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования