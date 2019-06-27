В Орле случился «паровозик с подъемом»

Иномарка из-за трамвая подняла на себя кроссовер.

В Орле на улице 1-й Курской случилось ДТП с участием двух автомобилей и трамвая. Одна из машин заехала под другую. Фото появилось в социальных сетях.

Очевидцы говорят, что авария произошла чуть выше перекрестка улиц 5 августа и 1-й Курской. Судя по всему, трамвай не сумел затормозить на мокрых рельсах. Он врезался в едущую впереди иномарку. Та, в свою очередь, подцепила попутный кроссовер, вследствие чего он задней частью лег ей на переднюю.

Есть ли пострадавшие, не уточняется.

ИА «Орелград»