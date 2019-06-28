КПРФ не поддержала слова Остроушко о проблемном губернаторе

Фракция считает, что Клычков сыграл решающую роль в спасении школ Покровского района

Руководитель фракции КПРФ в облсовете Вячеслав Морозов на сессии 28 июня выступил с заявлением о словах депутата Валентины Остроушко. По словам Морозова, фракция не поддерживает ее высказывания о деятельности губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Напомним, комментируя увольнение главврача поликлиники №2 Орла Натальи Петиной, Остроушко заявила, что у Орловской области есть «проблемы с губернатором».

«Он [Клычков] не поехал в пос. Покровское, чтобы выяснить, почему стали массово увольняться директора и учителя школ, которые готовились к закрытию, но этому помешали прокуратура и КПРФ. Губернатор дистанцируется от самых злободневных проблем своей же области?» — писала Остроушко.

В КПРФ назвали суждения депутата спорными. Фракция «не поддерживает» точку зрения Остроушко и считает ее «излишне эмоциональной и не во всем достоверной», говорится в заявлении.

«К примеру, в тексте говорится о якобы бездействии губернатора при закрытии сельских школ в Покровском районе. Действительно, их закрытие остановили совместные действия общественности Покровского района, КПРФ и прокуратуры. Однако решающую роль сыграл губернатор Клычков, который не только заявил твердую и принципиальную позицию по сохранению этих школ, но и предпринял для этого решительные действия. Только после этого были отменены постановления главы Покровского района о закрытии школ», — заявил Морозов на сессии.

Остроушко ответила, что пять директоров школ Покровского района подали заявления об увольнении. «За позицию идет расправа», — добавила она.

ИА «Орелград»