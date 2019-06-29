В Орле изменился порядок сбора ртутьсодержащих ламп

29.6.2019 | 12:00 Новости, Общество

Изменения в документ внесла администрация города.

Власти областной столицы внесли поправки в «Порядок сбора ртутьсодержащих ламп на территории города Орла». В частности, в новой редакции изложен пункт 2.3 приложения к постановлению.

Согласно ему физические лица, проживающие в секторе индивидуальной застройки, должны сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы в места первичного сбора и размещения, расположенные по следующим адресам:

  • город Орел, пер. Культурный, д. 30;
  • город Орел, Кромское шоссе, д. 3.

Пункт 2.6 обязывает потребителей (кроме физических лиц) использовать тару для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп.

Кроме того, несколько пунктов были исключены из постановления. Один из них как раз и обязывал физлица сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы в таре.

Другой отмененный пункт давал гражданам право на договорной основе самостоятельно сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы в специализированную организацию.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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