В Орловской области может появиться первый муниципальный округ

Преобразование может коснуться Орловского района.

Как сообщили в Орловском районном Совете народных депутатов, нардепы назначили публичные слушания по вопросу преобразования Орловского района. Они пройдут 16 июля в 10.00 в фойе первого этажа здания райадминистрации.

Речь идет об объединении всех поселений, входящих в состав района. Сейчас у каждого из них имеется своя администрация. После объединения они получат статус муниципального округа. Сообщается, что в поселениях уже проходят публичные слушания.

«Муниципальный округ представляет собой новую форму организации местного самоуправления, предусмотренную 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 1 мая текущего года, — пояснили в райсовете. — Если до этого законом была установлена возможность преобразования поселений в городской округ, то теперь существует возможность объединения территорий поселений как в городские, так и в муниципальные округа».

В муниципальном округе будет выстроена одноуровневая организация местного самоуправления. Считается, что общее руководство позволит «консолидировать финансовые, кадровые и административные ресурсы».

Власти района уверяют, что реформа не скажется отрицательно на жизни местных жителей. Статус самих населенных пунктов не изменится, то есть за селянами сохранят все причитающиеся им мера социальной поддержки.

«Также у муниципального округа сохраняется возможность участия в региональных и федеральных программах как единой территории», — добавили в райсовете.

ИА «Орелград»