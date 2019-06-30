Орловская область отметилась стобалльниками по русскому языку

30.6.2019 | 17:35 Новости, Образование

Больше всего стобалльников дал областной центр.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, 25 одиннадцатиклассников нашего региона ЕГЭ по русскому языку сдали на 100 баллов. Наибольше количество «максималистов» дала областная столица – 14. Райцентр Ливны дал четырех стобалльников.

Максимальные работы были сданы и в других районах и городах. В частности, по сто баллов получили выпускница Знаменской средней школы Орловского района Екатерина Парнова и ученица мценской гимназии ОГУ Ксения Ланцова.

«Единый государственный экзамен по русскому языку как форма оценивания образовательных достижений выпускников заключает в себе широкие возможности, — отмечают в Центре. — Заключительная часть экзаменационной работы нацелена на самостоятельное осмысление предложенного текста: определение позиции автора, интерпретацию проблемы и умение аргументированно высказать свою позицию по отношению к позиции автора».

Подведение итогов ЕГЭ продлится до 1 июля 2019 года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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