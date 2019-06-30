В Орле начали отмечать День партизан и подпольщиков

30.6.2019 | 12:27 Культура, Новости

Выставка под таким названием открылась в «бунинке».

День партизан и подпольщиков празднуется 29 июня. Эта дата официально была установлена федеральным законом, принятым в 2009 году. Праздник был учрежден «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, выставка под названием «День партизан и подпольщиков» открылась 25 июня и проработает по 12 июля. На ней будут представлены весьма любопытные экспонаты.

«Газетно-журнальный материал о памятной дате содержит документы об организации 30 мая 1942 года Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главного Командования, — рассказали организаторы. — Журнал «Родина» публикует первые приказы «О задачах партизанского движения», «О партизанской рельсовой войне», «О борьбе с железнодорожными и автомобильными перевозками противника», которые нацеливали на широкое развертывание боевых партизанских операций, носивших ранее стихийный характер».

Посетители выставки также узнают об эволюции феномена партизанской войны, о роли НКВД в организации движения, о подготовке и подборе кадров в различных регионах страны.

Они смогут ознакомиться с архивными материалами о партизанском движение, которое было широко развито и на территории современной Орловской области.

«Авторы статей приходят к выводу, что организованность — важнейшее условие эффективной борьбы в тылу врага, однако корни партизанского движения кроются в массовом патриотизме советского народа, ставшего на защиту Родины от врага», — отметили организаторы.

ИА «Орелград»

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