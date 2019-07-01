В Орловской области назвали самые смертельные виды рака

1.7.2019 | 12:33 Медицина, Новости

Обнародована структура смертности от злокачественных новообразований.

Статистические данные приведены в обосновании, которое правительство Орловской области подготовило при разработке госпрограммы борьбы с онкологией. Сведения приведены по разным возрастно-половым группам за период с 2007 по 2017 годы. Напомним, по данным Минздрава РФ наш регион уже несколько лет входит в число лидеров по смертности от онкологии.

Согласно данным правительства региона в Орловской области в 2007 году возрастной группе от 16 до 29 лет умерло 6 человек, состоящих на онкологическом учете. Тогда доминировала смертность от злокачественных новообразований лимфатической и кроветворной ткани (50 процентов), костей (33,3 процента).

В 2017 году в той же возрастное группе умерло 3 человека, состоящих на онкологическом учете. Смертность распределилась равномерно: было зарегистрировано по одному летальному исходу от злокачественных новообразований кроветворной ткани, костей и молочной железы.

В возрастной группе от 30 до 39 лет в 2017 году в Орловской области умер 21 человек, состоящий на онкологическом учете. Основными причинами смерти у мужчин стали опухоли трахеи, бронхов и легкого (22,2 процента), прямой кишки (22,2), пищевода (11,1) и печени (11), у женщин – шейки матки (41,7 процента), желудка (25) и ободочной кишки (16,7).

В возрасте 40-49 лет в Орловской области в 2017 году умерло 63 человека, состоящих на онкологическом учете. У мужчин в структуре смертности доминируют опухоли трахеи, бронхов и легкого (19,5 процента), желудка (17,1) и поджелудочной железы (12,5). У женщин того же возраста основной причиной смерти стали злокачественные опухоли желудка (27,3 процента), молочной железы (18,5), шейки матки (13,6) и яичника (4,5).

Наибольшее количество умерших от рака приходится на более старший возраст. Так, в 2017 году в возрасте 50-59 лет в Орловской области умерло 282 онкологических больных, в возрасте 60 лет и старше — 1366 человек. У мужчин этого поколения после опухолей трахеи, бронхов, легкого и предстательной железы на третье место вышли опухоли ободочной кишки, а на четвертое — опухоли поджелудочной железы. У женщин доминируют опухоли молочной железы, желудка и ободочной кишки.

ИА «Орелград»

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