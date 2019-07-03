Приставы неожиданно нагрянули домой к 3000 орловцев

В Орловской области прошли совместные рейды приставов и коммунальщиков.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, сотрудники этого ведомства провели рейда по домам должников за коммунальные услуги. Они были проведены совместно с представителями коммунальных организаций – поставщиков услуг.

Главной задачей было взыскание долгов за газ и свет. В УФССП считают, что внезапные визиты приносят результата, так как «являются действенной мерой по взысканию задолженности».

«В ходе совместного рейда судебные приставы и представители взыскателя постучали в двери почти 3000 должников, в результате чего граждане оплатили 390 тысяч рублей задолженности, — сообщила Наталия Булгакова, помощник руководителя УФССП. — Для 42 жителей Орловской области визит судебных приставов закончился составлением актов ареста имущества на общую сумму более 260 тысяч рублей».

Арестованное имущество передадут на торги, если должники не оплатят счета в установленный срок.

ИА «Орелград»