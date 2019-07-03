В МУП «ТТП» выявили многомиллионные нарушения

КСП выяснила, почему растут убытки муниципального предприятия.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала итоги проверки, проведенной совместно с Контрольно-счетной палатой Орловской области. Аудиторы оценили эффективность деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

По их данным, на 1 января 2019 года предприятие имело балансовый убыток в сумме 68,413 миллиона рублей. По сравнению с 2016 годом он увеличился в 8 раз.

Как следует из отчета КСП, количество перевезенных пассажиров ежегодно падает. Это является главной причиной снижения выручки. При этом себестоимость оказанных услуг растет. В ее структуре наибольший удельный вес составляют расходы по зарплате (48,2 процента) и по оплате электроэнергии (25,5).

При этом аудиторы считают, что штатная структура предприятия экономически не обоснована. Они приводят такой пример. У предприятия имеется машина для подсчета денег. При этом в штате имеются 44 единицы работников службы организации учета и сбора выручки. В их обязанности входит прием наличных денежных средств от кондукторов. Ежедневная нагрузка по пересчету денег на 1 такого работника составляет 8 692 рубля 2 копейки.

«Штатное расписание МУП «ТТП» по состоянию на 01.01.2018 г., на 01.01.2019 г. утверждено без учета фактической деятельности предприятия и приводит к необоснованно завышенным плановым показателям финансово-экономической деятельности, в том числе: фонда оплаты труда, одного из основных показателей, формирующих тариф на перевозки пассажиров электротранспортом», — говорится в отчете.

Еще любопытнее выглядит раздел о тарифах. Аудиторы уверяют, что фактические расходы предприятия сложились ниже установленного регулируемого тарифа (16 рублей в 2017 году и 17 рублей в 2018 году).

Кроме того, предприятию выделялись субсидии из городского и областного бюджетов. С учетом этих сумм за поездку одного пассажира оно получало 19,13 рубля при стоимости разового проезда в 17 рублей. В первом квартале 2019 года МУП «ТТП», как уверяют аудиторы, за каждую поездку пассажира получило по 23,49 рубля при стоимости разового проезда на общественном городском транспорте 17 и 20 рублей.

«В обращениях МУП «ТТП» за получением субсидий из бюджета, при расчете среднего тарифа от одной перевозки не учитывалась оказываемая финансовая помощь и субсидии предоставленные МУП «ТТП» из бюджетов различных уровней, — следует из отчета. — Искаженная информация предприятия о среднем тарифе давала возможность получать бюджетные средства в большем размере, чем фактически произведенные расходы на перевозку».

Также сообщается, что при постоянной убыточности и наличии значительной кредиторской задолженности были допущены неправомерные расходы в сумме 2,984 миллиона рублей.

К таковым КСП отнесла выплату премий в размере 1,012 миллиона рублей руководителю МУП «ТТП» «в связи с предоставлением предприятием во 2-4 кварталах 2017 года и в 2018 году недостоверных сведений о выполнении показателей премирования руководителя предприятия».

Отчисления профсоюзу на культурно-массовую работу в 2016-2018 годах составили 1,781 миллиона рублей, на выплату председателю и бухгалтеру профсоюзного комитета вознаграждения за выслугу лет в 2016-2018 годах — 189,9 тысячи рублей.

Потери предприятия контролеры оценили в 24,512 миллиона рублей. От уплаты исполнительских сборов, пени и судебных расходов они составили 17,559 миллиона рублей, в связи с выплатой завышенного совокупного годового дохода генеральному директору предприятия за период с 1 января 2014 года по 1 января 2019 года – 2,908 миллиона рублей, в связи с необоснованным завышением численности работников фельдшерского здравпункта – 1,778 миллиона рублей, от деятельности подразделения «Охотничье хозяйство» — 2,089 миллиона рублей.

Неэффективные расходы оценены в 11,277 миллиона рублей, в том числе на содержание теплоходов (4,6 миллиона), на содержание строительно-ремонтной службы предприятия (2,998 миллиона) и на выплату премии к юбилею и материальной помощи председателю и бухгалтеру профсоюза (260,5 тысячи рублей).

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области и УФАС России по Орловской области. Отчет также предоставлен мэру города Орла.

ИА «Орелград»