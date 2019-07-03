В Орле жалобы на ЖКХ оказались лишь на втором месте

3.7.2019 | 17:34 Новости, Общество

Лидером рейтинга обращений стали жалобы на торговцев.

Торговцы различными товарами значительно опередили все остальные сферы в негласном рейтинге жалоб. Он был составлен региональным управлением Роспотребнадзора по итогам работы с обращениями граждан в первом полугодии 2019 года. Кстати, на каждые 10 тысяч жителей нашей области приходится в среднем по 37,7 обращений.

Прочти 55 процентов жалоб связано с нарушениями прав потребителей. И здесь есть свой безусловный лидер. Так, 58,3 процента жалоб, а всего 894 обращения, было связано с приобретением товаров ненадлежащего качества.

Жалобы на плохое качество оказания жилищно-коммунальных услуг оказались лишь на втором месте. Всего на эту тематику поступило 166 обращений, или 10,8 процента от общего количества жалоб. Далее в рейтинге следуют услуги связи, бытовые услуги, финансовые услуги, медицина, транспорт, оказание туристских и гостиничных услуг.

В рейтинг попала даже организация концертно-зрелищных мероприятий. В первом полугодии два орловца оказались недовольны концертами.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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