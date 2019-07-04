6,7% — ипотечная ставка на квартиры «Орелстроя»

4.7.2019 | 12:34 Новости, Общество

Крупнейший застройщик региона заключил соглашение со «Сбербанком»

ПАО «Орелстрой» присоединился к программе по субсидированию ставки ипотечных кредитов. Соответствующее соглашение компания заключила со Сбербанком.

Теперь при покупке квартиры от застройщика можно заключить ипотеку по ставке от 6,7% годовых. Это рекордно низкий показатель, отмечают в «Орелстрое». Оставшуюся стоимость компенсируют за счет средств застройщика и областного бюджета.

«Это прекрасная новость для будущих новоселов! Эксклюзивная ставка по ипотечному кредиту поможет орловцам легче и быстрее решить вопрос о новой квартире» – отметил главный исполнительный директор ПАО «Орёлстрой» Дмитрий Сучков.

Принять участие в программе может почти любой житель Орловской области. Кроме того, «Орелстрой» не ограничивает покупателей в выборе – любую квартиру можно купить в ипотеку по пониженной ставке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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