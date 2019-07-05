Музалевский помог орловчанке, у которой сгорел дом

5.7.2019 | 14:18 Новости, Общество

Анжелика Рогожкина выразила спикеру благодарность.

Жительница Орла Анжелика Рогожкина поблагодарила спикера облсовета Леонида Музалевского за помощь. Женщина потеряла все имущество при пожаре, а спустя несколько недель умер ее муж.

20 февраля дом Рогожкиных на улице Шульгина охватил пожар. Жилье выгорело на 70% — остались только стены. 12 марта скончался супруг Анжелики. Женщина осталась с двумя маленькими детьми – ей предстояло восстановить хозяйство.

Леонид Музалевский предложил ей помощь. Депутаты облсовета помогли Анжелике купить мебель, а сотрудники аппарата подарили вещи, игрушки и канцелярские принадлежности.

Чтобы выразить спикеру благодарность, Рогожкина обратилась в администрацию президента РФ. «Очень надеюсь, что ваши добрые дела увидят орловцы, губернатор и президент», — написала Анжелика в документе.

17 июня Музалевский и депутат облсовета Андрей Митин побывали в гостях у Рогожкиных. Они уточнили, какая помощь требуется, и оценили ход восстановительных работ.

ИА «Орелград»

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