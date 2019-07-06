Госдолг Орловской области может превысить 20 млрд рублей

6.7.2019 | 13:08 Новости, Экономика

Облсовет утвердил новые параметры регионального бюджета.

Орловский облсовет народных депутатов на прошедшем заседании поддержал проект изменений в закон о бюджете региона, разработанный правительством области. Решением нардепов изменены основные параметры главного финансового документа.

Так, прогнозируемый общий объем доходов и расходов областного бюджета на 2019 год составит 34,654 миллиарда рублей. Предельный объем государственного долга Орловской области на 2019 год установлен в сумме 19,958 миллиарда рублей, на 2020 год — в сумме 20,075 миллиарда, на 2021 год — в сумме 20,73 миллиарда рублей.

Также утвержден объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов. Средства будут выделены в рамках программы «Управление государственными финансами Орловской области». В 2019 году сумма составит 266,002 миллиона рублей, в 2020-м – 394,315 миллиона и 2021 году – 322,956 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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