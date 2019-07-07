Налоговики, приставы и гаишники проверили 400 машин в Орле

7.7.2019 | 14:33 Новости, Общество

В областном центре прошел совместный рейд.

Как рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, рейд растянулся на неделю. Вместе с приставами в нем приняли участие сотрудники Федеральной налоговой службы и ГИБДД. Они проверяли, нет ли у водителей непогашенных долгов по исполнительным производствам.

«Мероприятие проходило на улицах Приборостроительной и Васильевской, Карачевском шоссе, а также проводилось патрулирование Северного и Железнодорожного районов, — сообщили в УФССП. – Было проверено более 400 автовладельцев».

Среди них нашлись должники, которым было предложено незамедлительно заплатить через переносные терминалы. В результате общая сумма оплаченной задолженности превысила 60 тысяч рублей.

С несговорчивыми автовладельцами поступили иначе. Так, 67 должникам были вручены повестки о явке к судебным приставам-исполнителям и наложено шесть арестов. В число арестованного имущества попало и три автомобиля.

ИА «Орелград»

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