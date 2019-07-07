Орловскую мэрию заподозрили в дискриминации

Рынок пассажирских перевозок в Орле оказался неконкурентным.

Комиссия управления ФАС России по Орловской области вынесла заключение по антимонопольному делу, возбужденному в отношении администрации города Орла. Как уже рассказывал «Орелград», еще в январе 2019 года УФАС выдало мэрии предупреждение.

Дело в том, что конкурсы на право заключения договоров с перевозчиками в Орле не проводятся с 2017 года. Поэтому многие предприниматели попросту не имеют возможности войти на этот рынок, несмотря на то, что они имеют транспорт и соответствующую лицензию.

Однако мэрия каким-то образом заключает временные договоры со сроком действия в несколько месяцев с отдельными перевозчиками, минуя процедуру проведения конкурсов. Чиновники мотивируют это тем, что правительство Орловской области распорядилось создать единую транспортную схему для Орла и Орловского района. Ее пока нет, поэтому приходится «выкручиваться».

Однако в действиях администрации города комиссия УФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства. По мнению сотрудников службы, они являются дискриминационными по отношению к другим потенциальным участникам рынка.

Кстати, выданное зимой предупреждение мэрия не исполнила и не прекратила нарушение закона. Поэтому на нее было заведено антимонопольное дело. Слушание назначено на 31 июля. По большому счету, оно превратится в формальность, учитывая то, что заключение по делу уже утверждено.

В нем четко говорится о наличии в действиях администрации Орла нарушения, которое приводит или может привести к устранению конкуренции и ущемлению прав предпринимателей.

ИА «Орелград»