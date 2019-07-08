Мценский район отметил 91-летие

8.7.2019 | 14:59 Культура, Новости

Праздник состоялся на родине поэта Афанасия Фета

В субботу, 6 июля, состоялся праздник в честь 91-летия Мценского района, сообщили в пресс-службе орловского облсовета. Мероприятие «За околицей» прошло уже в 19-й раз.

Участники возложили цветы к памятнику поэту Афанасию Фету – праздник прошел в деревне Новоселки, где родился литератор. Состоялись выступления орловских писателей и краеведов.

«Основные торжества развернулись на большой поляне. Для гостей были организованы выставки, праздничная торговля, конные прогулки, спортивные состязания. На память о празднике все желающие смогли запечатлеть себя в тематических фотозонах, а также в компании живых скульптур. Для самых маленьких работали аттракционы», — рассказали в пресс-службе о празднике.

Жителей поздравил спикер облсовета Леонид Музалевский. Он призвал жителей сохранять самобытность мценской земли и приумножать ее духовное наследие.

«Именно поэтому на территории Мценского района продолжается активная реализация программы „Культура малой Родины“, в рамках которой в 2019 году планируется отремонтировать дома культуры в селах Тельчье, Спасское-Лутовиново», — рассказал Музалевский, добавив, что Мценский район получит 2,65 млн по программе наказов избирателей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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