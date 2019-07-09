В Орле конфисковали подозрительный алкоголь

Забракованная продукция вызвала сомнения в качестве.

В первом полугодии 2019 года в Орловской области было проверено 207 торговых точек, в которых было выявлено 222 нарушения законодательства об обороте алкогольной продукции. Такие данные привели в областном управлении Роспотребнадзора.

По итогам проверок было забраковано 39 партии алкогольной продукции общим объемом 177 литров. Из них по решению суда было конфисковано 24 партии алкогольной продукции объемом 50 литров.

Общая сумма наложенных на виновных штрафов превысила 320 тысяч рублей. Всего же к административной ответственности было привлечено 211 юридических и должностных лиц. Многие из них избежали штрафа и отделались предупреждением.

Кроме того, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» исследовали 224 пробы алкогольной продукции. Сообщается, что лишь одна из них была признана не соответствующей требованиям по маркировке.

ИА «Орелград»