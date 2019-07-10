Завершено расследование дела мценского военкома

10.7.2019 | 11:08 Важное, Новости, Общество

Олег Лещев ответит в суде за 30 эпизодов преступной деятельности

Как стало известно «Орелграду», завершено расследование уголовных дел бывшего начальника отдела военкомата по Мценску и Мценскому району Олега Лещева. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, подлог и получение взяток.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Лещев организовал схему по незаконному освобождению юношей от военной службы. В документы вносились заведомо ложные медицинские показания. Экспертиза показала, что откосившие от армии благодаря Лещеву призывники были здоровы.

Расследованием дела занимался Военно-следственный отдел СКР по Брянскому гарнизону. Теперь его рассмотрит Мценский районный суд. Дело насчитывает более 30 эпизодов.

Лещев был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 года. Изначально в его деле фигурировали четыре эпизода, а инкриминировалось только одно преступление – получение взяток.

ИА «Орелград»

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