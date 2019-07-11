«Каждый остался при своем мнении»: Вдовин оценил встречу Клычкова с жителями в сквере Ермолова

Вице-спикер облсовета отметил, что властям нужно продолжить обсуждение благоустройства с горожанами

Накануне, 10 июля, губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с жителями в сквере Ермолова. Стороны обсудили скандальный проект благоустройства территории и строительство проекционного фонтана.

«На встрече некоторые жители города высказали свои опасения о том, что установка фонтана изменит исторический облик центра Орла. Другие настаивали: средства инвестора помогут сделать центр города комфортным для орловцев и туристов», — оценила встречу пресс-служба правительства.

На мероприятии также присутствовал первый вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин. После встречи он написал в соцсетях, что сторонники и противники фонтана довели ситуацию «до отчаянного противостояния».

«Часть жителей практически в штыки воспринимает большинство инициатив по благоустройству нашего города. Происходит этот из-за того, что их личное мнение не берется в расчет, более того им никто даже не интересуется», — считает политик.

По мнению Вдовина, общество стало желать, чтобы их мнение имело вес, и власти считались с ним. Не все чиновники и депутаты до сих пор могут принять этот факт. В Орле уже есть негативный опыт благоустройства – это улица Ленина, считает вице-спикер.

«Тогда жителям, по сути, не дали возможность высказаться, всех кто был против благоустройства записывали в маргинальную оппозицию, мешающей развитию города. К чему это привело, мы видим! Но тогда у нас не было сегодняшнего опыта. Вместо того, чтобы учесть ошибки мы наступаем на те же грабли, — пишет Вдовин. — Именно они [жители] должны решать, каким они хотят видеть родной Орёл – город, в котором они живут сами, в котором будут жить их внуки и правнуки!».

Политик выразил уважение Клычкову за выход к людям и открытый диалог. Однако Вдовин отметил: по итогам встречи «каждый остался при своем мнении».

«А это значит, что необходимы дальнейшие публичные процедуры и только после их проведения, взвесив все за и против можно принимать решение», — заключил депутат.

ИА «Орелград»