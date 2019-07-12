В Орле выделят 210 млн на борьбу со смертью на работе

Правительство разработало целевую программу.

Как стало известно «Орелграду», 12 июля стартовала процедура независимой антикоррупционной экспертизы по проекту целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области». По окончании процедуры планируется ее утверждение.

Программа будет работать с 2020 по 2025 годы в один этап. Общий объем финансирования составит 210,3 миллиона рублей. Из них областной бюджет выделит всего 1,8 миллиона, а остальное – это средства государственных внебюджетных фондов.

Авторы программы считают, что в результате ее реализации к концу 2025 года в Орловской области на 6,3 процента снизится численность работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, включая смертельный и тяжелый травматизм. Кроме того, на 4,6 процента должна сократиться численность работников, имеющих право на предоставление компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда.

В то же время, по прогнозам, на 6,1 процента увеличатся затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника, на 5,5 процента — количество руководителей и специалистов, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда.

ИА «Орелград»