В Орловской области толкачики отравили женщину

В регионе зафиксирован первый случай отравления грибами.

По данным управления Роспотребнадзора, в Орловской области зафиксирован первый в этом году и, к счастью, пока единственный случай отравления грибами.

«Пострадавшая употребила в пищу грибы толкачики, которые относятся к условно-съедобным, — сообщили в ведомстве. — При приготовлении они подвергались только однократной варке».

В связи с этим специалисты призвали жителей региона к соблюдению мер профилактики при употреблении грибов и элементарных правил, которые помогут избежать беды.

Управление Роспотребнадзора рекомендует собирать только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. Не стоит собирать грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог, поскольку они накапливают ядовитые вещества.

Не рекомендуется покупать грибы в несанкционированных местах торговли, с рук, у случайных прохожих. Нельзя собирать перезрелые, ослизлые, червивые, старые, переросшие и неизвестные грибы, а также их пробовать при сборе.

«Нельзя брать грибы, имеющие утолщения у основания ножки. Чтобы не ошибиться в выборе грибов, необходимо их срезать с целой ножкой, чтобы дома еще раз проверить. В особенности это касается сыроежек», — отмечают специалисты.

Также следует помнить, что некоторые съедобные грибы имеют ядовитых двойников. Например, при сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.

ИА «Орелград»