Химики негативно оценили воду в орловских реках

В водоемах были найдены вредные вещества повышенной концентрации.

Изучение химического состава поверхностных вод Орловской области в течение первого полугодия 2019 года производилось комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды в соответствии с планом работы группы гидрохимии и графиком отбора проб.

Об этом сообщает региональное управление экологического надзора и природопользования. На всех водотоках наблюдения проводились по обязательной программе в основные гидрологические фазы, а на реке Ока — ежемесячно по сокращенной программе.

Всего было проанализировано 68 пробы по 42 ингредиентам. Согласно представленным данным, так называемая водность рек области за первое полугодие была такова: река Ока — в 1,84 раза ниже, а река Зуша — в 1,78 раза ниже среднемноголетних значений. По сравнению с прошлым годом водность этих рек уменьшилась соответственно на 42,1 и 58,2 процента.

Изучение химического состава поверхностных вод бассейна Оки осуществлялось на шести водных объектах в Орле, Кромах, Мценске, Болхове и деревне Орловка.

Анализ выявил в реках максимальные концентрации, превышающие предельно допустимые нормы. Так, превышение концентрации азота аммонийного составило 5 раз, азота нитритного – 3,3 раза, нефтепродуктов – 3,4 раза, фенолов – 4 раза, фосфатов – 2,4 раза и другое.

Степень загрязнения поверхностных вод Орловской области в целом по сравнению с первым полугодием 2018 года не изменилась и оценивается как «очень загрязненная».

По отдельным рекам ситуация оценивается так: степень загрязнения не изменилась для рек Ока, Орлик и Нерусса, все они — «очень загрязненные». Река Неручь оказалась «слабозагрязненной». Оценка «загрязненная» поставлена рекам Крома, Зуша, Нугрь и Сосна.

ИА «Орелград»