Олимпийский шеф-повар дал мастер-класс в Орле

Мастер научил орловцев приготовлению заказных банкетных блюд.

Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области, мастер-класс прошел на предприятии «Обед-буфет». Его дал брэнд-шеф Денис Тарасов — организатор приемов высокого класса, участников и гостей на олимпиаде в Сочи, а также на прошедшем в России чемпионате мира по футболу.

В мастер-классе приняли участие повара из Орла и почти из всех районов Орловской области. Денис Тарасов научил их готовить такие блюда как «Тартар из семги», «Вителло тонато», «Тимбаль из лосося со сливочным соусом» и многое другое. Сообщается, что у него имеется опыт обслуживания 3500 человек одновременно.

«Скорость организации работы команды под его руководством — 500 банкетных блюд за 15 минут, — сообщили в федерации. — Он рассказал об организации обслуживания большого количества человек за максимально короткое время, о новых тенденциях в технологии приготовления современных блюд, показал, как безотходно работать с сырьем при проведении банкетных мероприятий».

ИА «Орелград»