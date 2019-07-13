В Орле в ДТП на 5 Августа пострадала пенсионерка

13.7.2019 | 22:39 Важное, Новости, Происшествия

Один из автомобилей сломал забор железнодорожной больницы

В Орле на перекрестке улиц 3-я Курская и 5 Августа столкнулись «Киа Рио» и ВАЗ-2114. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Авария случилась в 20:14. На снимках с места происшествия видно, что оба автомобиля после удара вылетели с дороги. Иномарка сломала забор железнодорожной больницы, а отечественная легковушка осталась на тротуаре.

Очевидец в соцсетях рассказал, что в ДТП пострадала пенсионерка. По его словам, виновник — водитель ВАЗа: он выехал на дорогу на красный свет. Так ли это, разберутся сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»

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