СК в Орле анонимно собирает информацию о низких зарплатах

17.7.2019 | 15:30 Новости, Общество

Учителей, получающих зарплату ниже МРОТ, просят сообщить об этом в региональное СУ СКР.

СУ СКР по Орловской области продолжает доследственную проверку по факту получения учителем высшей категории из Орла зарплаты ниже минимального размера оплаты труда. Напомним, женщина пожаловалась президенту, что вынуждена работать на зарплату в 10700 рублей.

«В этой связи просим лиц, обратившихся на Прямую линию с Президентом Российской Федерации, и лиц, которым известны конкретные обстоятельства нарушения трудовых прав учителей по данному вопросу, предоставить информацию в следственное управление СК России по Орловской области.
Анонимность сведений об обратившихся гражданах гарантируется», — пишет пресс-служба регионального ведомства.

Сообщить информацию о фактах получения зарплаты учителями ниже МРОТ можно по телефонам дежурного по следственному управлению: 8 (4862) 73-29-75, 8-920-815-65-55; через Интернет-приемную, приемную руководителя следственного управления «ВКонтакте» или по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231.

ИА «Орелград»

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