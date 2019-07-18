В ДТП у «Гринна» пострадал водитель «Фиата»

18.7.2019 | 10:34 Новости, Происшествия

Госпитализация не потребовалась

В Орле напротив ТМК «Гринн» столкнулись «Мицубиси Лансер» и «Фиат 178», сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 17 июля в 13:20. Установлено, что «Лансер» ехал со стороны центра города и поворачивал налево к гипермаркету «Линия». Водитель не пропустил встречный «Фиат», и иномарки столкнулись.

Водитель «Фиата», мужчина 28 лет, позже обратился за помощью к врачам областной больницы. Госпитализация ему не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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