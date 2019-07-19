Орловчанка не выплачивала кредит и лишилась автомобиля

Судебный пристав арестовал ее «Гранту».

Жительница Орла задолжала по кредитам более 500 тысяч рублей, и судебным приставам пришлось арестовать ее автомобиль «Лада Гранта». Об этом сообщили в пресс-службе орловского управления ФССП.

Женщину уведомили о задолженности, однако она отказалась выплачивать ее и не явилась на прием. Сначала орловчанке закрыли выезд за границу. Затем приставы выяснили, что она владеет автомобилем «Лада Гранта» и скрывает его.

«В ходе проведения совместного рейдового мероприятия с представителями банка, место положения автомобиля было установлено. Судебный пристав в присутствии понятых наложил арест на автомобиль», — говорится в пресс-релизе.

Если орловчанка не погасит кредит, то ее автомобиль продадут.

ИА «Орелград»