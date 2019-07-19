Орловские чиновники обходным путем обанкротили застройщика

Правительство региона не побоялось признаться в совершении тайной операции.

Арбитражный суд Орловской области официально признал ООО «Регионстрой» банкротом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Удивительно, но чиновники открыто признались в том, что краху коммерческой организации поспособствовали именно они.

Судя по распространенному пресс-релизу, формальным заявителем стала некая публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Она подала заявление о признании застройщика банкротом в мае этого года.

«С соответствующим ходатайством к этой организации обратилось правительство Орловской области», — уточнила пресс-служба губернатора.

Напомним, указанный застройщик возводил многоквартирный доме №5 по улице Родзевича-Белевича в Орле, но не выполнил своих обязательств перед дольщиками. Власти считают, что конкурсное производство, открытое в отношении застройщика, каким-то образом поможет защитит права и интересы участников долевого строительства.

ИА «Орелград»