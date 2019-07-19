В Орле в борьбу за мандат депутата Госдумы включились пенсионеры

Еще одна политическая партия выдвинула своего кандидата.

Накануне в Избирательную комиссию Орловской области поступили документы на участие в выборах от представителя «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Таковым стал Олег Тимохин 1971 года рождения, генеральный директор АО ОПХ «Красная Звезда». Он официально приобрел статус выдвинутого кандидата.

«Срок для предоставления документов кандидатами, выдвинутыми политическими партиями, истекает 23 июля 2019 года», — напомнили в облизбиркоме. Сами же выборы депутата Госдумы в Орловской области пройдут 8 сентября по одномандатному округу №145.

Кроме того, накануне документы для регистрации в облизбирком подал представитель партии «Яблоко» Валерий Чудо. На данный момент статус зарегистрированного кандидата в Орловской области имеет только представитель КПРФ Иван Дынкович.

ИА «Орелград»