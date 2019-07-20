Роспотребнадзор рассказал, каким мясом торгуют в Орле

Обнародованы данные о проверках за второй квартал 2019 года.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, во втором квартале текущего года в регионе было проверено 76 организаций, торгующих мясом и мясной продукцией.

В лабораторных условиях было исследовано 270 проб. Из них 1,4 процента не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, в четырех пробах были выявлены нарушения при оформлении маркировки.

В 31 случае продукция продавалась без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность. В целом в ходе проверок было выявлено 108 нарушений, на виновных составили 132 административных протокола.

Общая сумма наложенных штрафов составила около 410 тысяч рублей. Кроме того, из оборота было изъято 900 кг мясной продукции, продававшейся без документов или с неполной информацией для потребителей.

ИА «Орелград»