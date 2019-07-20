В Орловской области без зарплаты официально остались всего 5 человек

Обнародованы оперативные данные о долгах работодателей.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области суммарный долг по заработной плате по

кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2019 года составил всего 150 тысяч рублей. Это самый низкий показатель за последние годы. Вся задолженность приходится на обрабатывающие производства.

Более того, по данным Орелстата, не получили вовремя заработную плату всего лишь 5 человек. Нетрудно подсчитать, что в среднем каждому из них предприятия и организации должны ровно по 30 тысяч рублей.

Отметим, что эта статистика не учитывает малые предприятия. Что касается бюджетных учреждений и предприятий, то по сложившейся в Орловской области традиции ни одно из них о задолженности в органы статистики не заявило.

Кстати, максимальная официальная задолженность по зарплате в текущем году пришлась на апрель. Тогда она составила 3,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»