В Орле для чиновников изобрели очередную инструкцию

Орловские чиновники назвали условия сотрудничества с волонтерами.

В Орле утвержден «Порядок взаимодействия бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности…» Речь идет о сотрудничестве в сфере оказания услуг в стационарной форме социального обслуживания. Соответствующий приказ издала руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина.

Документ, по сути, представляет собой инструкцию. Согласно ему инициатором взаимодействия могут выступать как учреждения соцзащиты, так и добровольческие организации. Однако письменное предложение о сотрудничестве в любом случае должны присылать волонтеры.

Чиновникам отводится 10 рабочих дней с даты поступления предложения на то, чтобы принять его или отказать. Например, поводом для отказа может послужить неполное предоставление сведений, а волонтерам придется представить их немало. Впрочем, в этом случае чиновники могут запросить дополнительную информацию, и тогда срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней.

В случае одобрения предложения учреждение соцзащиты обязано проинформировать добровольцев об ограничениях и о рисках, в том числе «вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности».

Кроме того, волонтеров предупредят о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности, о порядке и сроках урегулирования разногласий, возникающих в ходе взаимодействия, а также об основаниях для досрочного прекращения добровольческой деятельности.

Кроме того, взаимодействие придется узаконить – стороны должны заключить соглашение, в котором будет указан перечень видов работ и услуг, осуществляемых добровольческой организацией.

ИА «Орелград»