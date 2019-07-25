В Орле начали строить скейт-парк

25.7.2019 | 10:28 Новости, Общество

Его возводит «Орелстрой»

ПАО «Орелстрой» начало строительство площадки для скейтеров на территории стадиона им. Ленина. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию. Крупнейший застройщик Орловской области проведет подготовительные работы, закупит и установит оборудование.

«Новая площадка станет прекрасным местом для тренировок как начинающих, так и именитых профессионалов скейтбординга, велосипедного мотокросса, верта и катания на трюковом самокате. При этом, благодаря запланированной территории для зрителей, позволит проводить соревнования в этих видах спорта», — указано в сообщении.

Для строительства скейт-парка будет использована технология из промышленности – шлифованный бетон. «Орелстрой» отмечает долговечность и надежность этого покрытия – он не требует ухода и сохраняет свой вид. Проектировщики хотят, чтобы Орел получил объект, не требующий финансовых вливаний.

«Новая, первая в Орле профессиональная скейт-площадка должна стать одним из любимых мест орловчан, считающих активный отдых на свежем воздухе одним из лучших способов перезагрузки», — заключили в «Орелстрое».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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