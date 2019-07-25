В Орле возбудили первое в России уголовное дело о гибели пчел

25.7.2019 | 8:45 Важное, Новости, Общество

Следствие подозревает, что виновато ООО «Отрадаагроинвест»

Следственный комитет по Орловской области возбудил первое в России уголовное дело о массовой гибели пчел. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об инциденте в Корсаковском районе, где 14 июня на одной из пасек погибли более 300 семей. По версии следствия, пчелы пали из-за ООО «Отрадаагроинвест», которое обрабатывало пшеницу. Предприятие не приняло «своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан», говорится в пресс-релизе.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». Расследование продолжается.

Массовая гибель пчел была зафиксирована летом 2019 года в нескольких регионах России. В Россельхознадзоре предполагали, что это связано с неправильным применением пестицидов и химикатов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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