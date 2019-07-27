В Орле изъяли из продажи овощи с нитратами

Нарушения правил торговли были выявлены в ходе надзорных мероприятий.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало результаты плановых и внеплановых проверок в сфере контроля качества и безопасности плодоовощной продукции. В частности, товар проверяли на содержание пестицидов и нитратов.

По данным управления, всего за второй квартал 2019 года в Орловской области было исследовано 310 проб плодов и овощей. Превышение гигиенического норматива по содержанию нитратов было установлено лишь в двух образцах.

Из оборота было изъято 230 кг плодоовощной продукции, находившейся в реализации без документов, подтверждающих качество и безопасность, маркировочных ярлыков, а также с превышением содержания нитратов.

Общая сумма административных штрафов, наложенных на нарушителей, за отчетный период времени составила 56,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»