В Орле изъяли из продажи овощи с нитратами

27.7.2019 | 14:45 Новости, Общество

Нарушения правил торговли были выявлены в ходе надзорных мероприятий.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало результаты плановых и внеплановых проверок в сфере контроля качества и безопасности плодоовощной продукции. В частности, товар проверяли на содержание пестицидов и нитратов.

По данным управления, всего за второй квартал 2019 года в Орловской области было исследовано 310 проб плодов и овощей. Превышение гигиенического норматива по содержанию нитратов было установлено лишь в двух образцах.

Из оборота было изъято 230 кг плодоовощной продукции, находившейся в реализации без документов, подтверждающих качество и безопасность, маркировочных ярлыков, а также с превышением содержания нитратов.

Общая сумма административных штрафов, наложенных на нарушителей, за отчетный период времени составила 56,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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