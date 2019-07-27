В Орловской области открылись «избирательные» пункты

В регионе заработало 55 пунктов по приему заявлений от избирателей.

Пункты открыты в связи с приближающимися дополнительными выборами депутата Госдумы седьмого созыва. Напомним, они пройдут по одномандатному округу №145 в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Как сообщает облизбирком, всего в Орловской области открылось 55 пунктов приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Услуга предназначена для тех, кто 8 сентября будет находиться в пределах Орловской области, но вне места своего жительства, указанного в паспорте. После подачи заявления такие граждане смогут проголосовать на ближайшем участке.

«Заявление вправе подать избиратель, место жительства которого находится на территории Орловской области либо зарегистрированный по месту временного пребывания на территории Орловской области не позднее 7 июня 2019 года, — уточнили в облизбиркоме. — Прием заявлений продлится по 4 сентября 2019 года».

Сообщается, что уже в первый после открытия пунктов день заявления подали 44 избирателя. Из них 29 сделали это через МФЦ, а 15 человек подали заявления в территориальные избирательные комиссии.

Облизбирком напоминает, что желающие смогут проголосовать и в Москве на одном из 30 цифровых участков. Для этого необходимо с 24 июля по 4 сентября 2019 года на портале «Госуслуги» подать заявление о включении в список избирателей для голосования на цифровом участке.

ИА «Орелград»