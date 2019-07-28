В Орле мужчина пытался зарезать слишком шумную женщину

Облсуд поставил точку в уголовном деле о расправе в общежитии.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, апелляционная инстанция оставила без изменения обвинительный приговор, вынесенный в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

Его жертвой стала ранее знакомая ему женщина. Конфликт произошел в одном из общежитий города Орла в ночь с 30 на 31 октября 2018 года. Как сообщает суд, подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал предъявлять претензии женщине «по поводу ее нахождения в данном общежитии, нарушении его покоя и распитии спиртных напитков с другими жильцами».

Та не отреагировала на «замечания» и общежитие не покинула. Тогда подсудимый сбегал в свою комнату и вернулся оттуда с кухонным ножом. Он еще раз потребовал, чтобы женщина ушла, а когда та в очередной раз отказалась, ударил ее ножом в спину. К счастью, жизнь потерпевшей удалось спасти.

В судебном заседании мужчина свою вину отрицал и утверждал, что многочисленные признательные показания в ходе предварительного следствия давал, испугавшись угроз сотрудников полиции.

Однако суд пришел к выводу о его виновности. Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и ограничением свободы на 1 год.

ИА «Орелград»