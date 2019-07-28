В Орле после скандала с закупками питания разработали методичку

Методические рекомендации по приемке продуктов предназначены для госзакупок.

Правительство Орловской области утвердило «Методические рекомендации по приемке продуктов питания», Документ был принят после того, как разразился скандал, связанный с закупкой продовольственных товаров для социальных учреждений. В частности, товары приобретались по ценам, гораздо ниже рыночных, что сразу навело на вопросы о качестве товара.

Кроме того, сразу несколько ведомств выявили фальсифицированную «молочку». Которая закупалась для школ, больниц, детсадов и так далее. Чиновники обещали разобраться. Похоже, методичка стала одним из шагов в этом направлении.

Как следует из документа, методические рекомендации разработаны «в целях оказания методической помощи при приемке пищевых продуктов на соответствие их количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, установленным контрактом».

Рекомендации распространяются на государственных заказчиков Орловской области. Согласно документу у каждого заказчика должна быть создана приемочная комиссия. Причем положение о ней и ее состав должны быть установлены специальным внутренним актом.

Комиссия создается для приемки определенного товара либо для приемки отдельного этапа поставки товара. Она должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя.

Подчеркивается, что членами комиссии не могут быть «лично заинтересованные в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок».

Комиссии должны анализировать документы закупки и проверять качество товара. В частности, они вправе изучать товарно-транспортные документы, накладные, документы изготовителя (ярлык, этикетка, техническая документация), декларацию соответствия, электронную сертификацию в системе «Меркурий», доверенность, промежуточные и итоговые акты о результатах лабораторных исследований продукции и другое.

Будет она проверять и статус сертификата соответствия или декларации о соответствии («действующая», «приостановлена», «аннулирована») при помощи официального сайта Росаккредитации.

В случае сомнения в качестве продуктов члены комиссии имеют право отправить образцы на лабораторное исследование. Они же будут нести ответственность в случае, если некачественная продукция все-таки будет закуплена.

ИА «Орелград»