В Орле появилось тайное общество

В областном центре начало работать сообщество «Поэзия им. Тургенева»

Как сообщает управление информационной политики ОГУ, тематическое сообщество «Поэзия им. Тургенева» появилось в группе университета «Вконтакте». Его главным условием является анонимность. Любой желающий может прислать свое стихотворение, и оно будет опубликовано инкогнито.

«В нашей группе Вы можете делать это абсолютно анонимно… почти… Стоит лишь указать факультет для интереса (однако и открытость не возбраняется)», — так сказано в регламенте сообщества

Еще одна большая тайна поэтического сообщества — личность критика. Известно лишь, что это один из преподавателей вуза, который «не пропускает ни одной публикации, сопровождая все конструктивным анализом, советами и пожеланиями».

В ОГУ пояснили, что критик пока желает остаться неизвестным и позиционирует себя скорее помощником, другом и внимательным учителем, «главная задача которого не в ругани, а в помощи поэтам».

Еще одной особенностью сообщества является формат поэтических дуэлей. Любой желающий может вызвать противника на поединок. Впрочем, соперника дуэлянту найдут администраторы.

ИА «Орелград»