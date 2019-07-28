В Орле завели дела на «металлистов»

Власти обнародовали данные о лицензионном контроле.

Департамент промышленности и торговли Орловской области обнародовал данные о лицензионном контроле за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов. Отчет приведен за первое полугодие 2019 года.

Согласно ему за этот период времени было проведено 13 внеплановых документарных и 14 внеплановых выездных проверок по заявлениям организаций о выдаче или переоформлении лицензии, а также 2 плановые выездные проверки.

В результате было принято одно решение об отказе в выдаче лицензии за предоставление недостоверной информации и несоответствие заявителя лицензионным требованиям.

«Всего за отчетный период выявлено 3 факта нарушений, — отметили в департаменте. — В двух случаях организациями не соблюдались требования в части внесения информации при каждом случае приема лома и отходов металлов в книгу учета приемосдаточных актов».

Еще в одном случае у организации не оказалось прессов для пакетирования черных и цветных металлов, а также оборудования для сортировки и измельчения стружки.

По всем указанным фактам должностными лицами департамента были возбуждены административные производства. Кстати, штрафы за подобные нарушения составляют для должностных лиц от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 40 тысяч.

ИА «Орелград»