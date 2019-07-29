Назван реальный долг по зарплате в Орловской области

В регионе значительно разошлись сведения о долгах по зарплате.

Федерация профсоюзов Орловской области обнародовала данные, прозвучавшие в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики. Их провела Государственная инспекция труда.

Согласно озвученным данным на 1 июля 2019 года работодатели Орловской области не выплатили заработную плату 788 работникам на общую сумму 26,193 миллиона рублей.

«Председатель областного профсоюза работников культуры Т.Д. Казакова обратила внимание присутствующих на долги по заработным платам у работников культуры в ряде районов области и настоятельно попросила помочь их ликвидировать», — сообщает Федерация профсоюзов.

Напомним, сведения официальной статистики иные. По данным Орелстата, в Орловской области суммарный долг по выплате средств на заработную плату по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2019 года составил 150 тысяч рублей, причем вся задолженность сложилась в обрабатывающих производствах.

«На 1 июля 2019 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — говорится в сообщении Орелстата.

Между тем, учреждения культуры, о которых говорили участники публичных обсуждений, — это, как правило, муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета.

ИА «Орелград»